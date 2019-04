In beiderseitigem Einvernehmen habe man den Dienstvertrag mit Maria Wilhelm aufgelöst, gab der Aufsichtsrat der Millstätter See Tourismus GmbH bekannt. Gerüchten zufolge wurde Wilhelms Führungsstil kritisiert.

Touristikerin Maria Wilhelm geht im Herbst neue Wege © WILLI PLESCHBERGER

Seit 18 Jahren leitet Maria Wilhelm die Geschicke der MTG (Millstätter See Tourismus GmbH). Wie Sigismund Moerisch, Aufsichtsratsvorsitzender der MTG, am Donnerstag bekannt gab, wird Wilhelm als MTG-Geschäftsführerin Ende Oktober 2019 ausscheiden. „Nach 18 Jahren erfolgreicher Bewirtschaftung der Tourismusregion Millstätter See haben sich Ziele und Visionen, auch im Hinblick auf die geplante Regionszusammenlegung, in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt“, erläutert er in einer schriftlichen Stellungnahme. Wie die vom Land geforderte Fusionierung der Tourismusregionen aussehen wird, wird erst das Ergebnis einer Beraterfirma zeigen.

