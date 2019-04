Facebook

Trübe Aussichten: Es wird wieder kühler und wechselhafter © Andrea Steiner

Letzte nennenswerte Wolkenlücken werden von Westen her allmählich wieder geschlossen. Es trübt sich allgemein ein, die Wolkenuntergrenzen sinken ab. Dazu kommt vermehrt Regen auf, welcher allerdings tagsüber auch noch Pausen einlegen wird. Erst später am Tag und in der Nacht zum Samstag regnet es länger anhaltend und flächenhafter. Wir befinden uns im April und damit im Monat mit den häufigsten Fehlprognosen! Auch nun stellt sich wieder eine sehr fehleranfällige Wetterlage ein. Der anstehende Wetterwechsel kann zudem bei wetterfühligen Menschen Kopfschmerzen, Verspannungen, Kreislaufbeschwerden oder Müdigkeit hervorrufen. "Entspannungsübungen, wie Meditation oder Yoga, helfen gegen Wetterstress!", rät Wetterexperte Werner Troger. Abkühlung: Im Oberen Mölltal hat es nur mehr etwas mehr als 10 Grad (Tageshöchstwert).