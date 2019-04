Facebook

Kerstin de Piero (Mitte) moderierte das Europa Café im Schulzentrum. Politiker wiesen auf Bedeutung des Wahlrechts hin © Peter Just/LPD

Rund 100 wahlberechtigte Schüler, welche sich in den Fächern Politische Bildung und Geschichte vorbereiteten, beschäftigten sich mit der Europäischen Union. In kleinen Kaffeehaus ähnlichen Gesprächsrunden erarbeiteten sie Fragen, die anschließend in einer Diskussion von politischen Vertretern, wie dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Thomas Waitz, beantwortet wurden. Themen wie die Wahrung des freien Internets, Brexit und die Einhaltung der Klimaziele lagen den Schülern Antonia Gfrerer und Maximilian Faller besonders am Herzen. Zur Wahl am 26. Mai wurden die Schüler von Landeshauptmann Peter Kaiser, Landtagsabgeordneten Ferdinand Hueter, Rudolf Schober vom Europahaus und dem Spittaler Bürgermeister Gerhard Pirih aufgefordert. Direktor Erwin Theuermann wies darauf hin, dass Schüler der Handelsakademie und Handelsschule immer wieder Praktika in EU-Ländern absolvieren. „Der Austausch mit anderen Schulen ist heute viel einfacher,“ so der Landeshauptmann, der stolz darauf ist, dass Kärnten die Förderprogramme häufig nützt. Glück hatte Veronika Aigner beim Europa-Quiz: Der Hauptpreis – ein Mini iPad – gesponsert von Landesjugendreferentin Sara Schaar ging an sie.