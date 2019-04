Ein 43-jähriger Deutscher wurde am Donnerstag bei einem Paragleiterunfall in Oberkärnten verletzt. Der Mann war beim Landeanflug aus deiner Höhe von drei Metern abgestürzt.

In greifenburg kam es zu einem Paragleiterunfall (Symbolfoto) © APA/BARBARA GINDL

Am Donnerstag ereignete sich in Greifenburg in Oberkärnten ein Paragleiterunfall. Ein 43-jähriger Deutscher war um 10.05 Uhr mit seinem Paragleiter von einem behördlich genehmigten Startplatz zu einem Schulungsflug ins Tal gestartet. Beim Landeanflug am Flieger Camp in Rasdorf konnte er das Fluggerät nicht mehr steuern und stürzte aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden.