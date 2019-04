Yvonne Schaufler alias Ginger Costello stammt aus dem Hochtal. Das Promi-Paar ist am Freitag beim Finale der Musikveranstaltung „Carinthian Top Talent“ im V-Club Villach zu Gast.

Selfie im Hochtal: Yvonne Schaufler und ihr Gatte Bert Wollersheim © Privat

Er ist einer der schillerndsten Vertreter des Rotlichtmilieus in Deutschland und durch diverse TV-Auftritte wie "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie!" auch in Österreich bekannt: Dass "Nachtclubkönig" Bert Wollersheims Ehefrau, die Sängerin "Ginger Costello", mit bürgerlichem Namen Yvonne Schaufler heißt und aus Bad Bleiberg stammt, wurde jedoch erst jetzt publik, als das Ehepaar am Mittwoch Kärnten besuchte.