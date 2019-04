Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer kam Mittwochnachmittag in Feld am See von der Straße ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine 16-Jährige, die im Pkw mitfuhr, wurde verletzt ins LKH Villach eingeliefert © KLZ

Es war Mittwoch gegen 16.50 Uhr, als der Unfall passierte. Ein 17-jähriger Spittaler war mit einem Pkw auf einer Gemeindestraße in Feld am See unterwegs. Der Jugendliche war zu diesem Zeitpunkt laut Polizei erheblich alkoholisiert. Im Ortsgebiet kam er von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne, eine Plakatwand und einen Telefonverteiler. Eine auf dem Beifahrersitz mitgefahrene 17-jährige Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.