Robin Meissner und Markus Ferlitsch eröffnen am Freitag, den 26. April, in Spittal ihr neues Küchen- und Wohnstudio.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Ferlitsch, Innendekorateurin Edith Hanschitz, Robin Meissner und Günter Freisitzer © Camilla Kleinsasser

Nach dem „ersten Schock“ über die Schließung der Kika-Filiale in Spittal, machen sich nun zwei ehemalige, langjährige Mitarbeiter selbstständig. „Der Markt ist da. Die Möbelindustrie ist auch auf uns zugekommen“, erklärt Markus Ferlitsch. Am Freitag, 26. April, um 16 Uhr eröffnet er mit Robin Meissner ein Küchen- und Wohnstudio in der Villacherstraße 53 (neben Pagro).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.