Das Museum in Dellach im Gailtal erweitert Besucherzentrum. Funde, die 290 Millionen Jahre alt sind, werden erstmals gezeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fossilienfundort Gailtal: das Forscherteam bei der Bergung der großen Fährtenplatte © KK/Geopark

Im Geopark Karnische Alpen wird derzeit ganz fleißig umgebaut. Das Museum in Dellach/Gail wird um einen Ausstellungsraum erweitert. „Damit können wir unsere sensationellen Saurierfunde angemessen präsentieren“, sagt Leiterin Gerlinde Krawanja-Ortner. 300.000 Euro werden investiert, finanziert über die Gemeinde und ein Interreg-Projekt. Nach kleinen Funden hat man 2017 mit Grabungsleiter und Saurierexperten Sebastian Voigt vom Urweltmuseum Geoskop in Deutschland sensationelle Funde in der Nähe von Kötschach-Mauthen gemacht. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben geholfen und schlussendlich hat man Marken und Abdrücke von sechs unterschiedlichen Sauriern gefunden. Ein Sensationsergebnis.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.