Wer sich beim Autosalon mit "Kitt" fotografieren lassen wollte, musste fünf Euro berappen. Über 2000 Euro wurden für "Spittaler in Not" ein genommen.

Foto-Team von Christian Rieder übergab Scheck an Spittaler in Not-Obmann Gerhard Köfer © KK/Privat

Das Kultauto "Kitt" aus der TV-Serie Knight Rider war das Highlight beim Spittaler Autosalon 2019 und sorgte nicht nur für begeisterte Blicke von hunderten Fans, sondern auch für eine bemerkenswerte Spendensumme für „Spittaler in Not“: „Über 2000 Euro hat die Foto-Aktion - man konnte sich für fünf Euro in das Auto setzen und fotografieren lassen - eingebracht. Diese Summe kommt unbürokratisch und direkt Hilfsbedürftigen in der Lieserstadt zu Gute“, sagte Gründer und Vereinsobmann von „Spittaler in Not“, Gerhard Köfer, der sich insbesondere beim Initiator der Aktion, Christian Rieder samt Team, und gleichzeitig auch bei allen Besuchern des Autosalons für die großzügige Spendenbereitschaft bedankte. „Kitt ist immer für den Kampf für das Gute gestanden, das verbindet das sprechende Auto auch mit dieser sozialen Aktion“, so Rieder.