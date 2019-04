Der Wolkenstau im Süden wird schwächer. Bis zu 20 Grad Plus und Sonnenschein könnten es heute in Oberkärnten werden.

Es wird föhnig: Die 20-Grad-Marke könnte am Nachmittag geknackt werden © Fuchs Jürgen

Mehr Sonnenschein, noch wärmer. Die ausgeprägte Südwestströmung bleibt uns vorerst erhalten. Der Wolkenstau von Süden her wird aber insgesamt etwas schwächer. Damit kommt es allgemein vermehrt zu Auflockerungen, welche insbesondere im Drautal, Mölltal und im Unteren Gailtal einiges an Sonnenschein bewirken. Mit Sonne und dem föhnigen Südwind wird es zum Teil auch warm. Die 20-Grad-Marke wird am Nachmittag zumindest örtlich geknackt. Es herrschen günstigere Biowetterreize. "Nur bei Wetterfühligen kommt es wegen des föhnigen Südwindes zu Kopfschmerzen, Nervosität und Konzentrationsschwäche", warnt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.