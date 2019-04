Facebook

Bis 10. Mai finden Bauarbeiten auf dem Burgplatz in Spittal statt © Rie-Press

Die Firma Porr Bau GmbH führt im Auftrag der Stadtgemeinde Spittal am Burgplatz (vor dem Eingangsbereich des Rathaus) und im südlichen Bereich der Rathausgasse bis einschließlich Freitag, den 10. Mai 2019, Grab-, Verlegungs- und Straßenbauarbeiten (Wasserleitung und Kanal) durch. Der Durchgang für Fußgänger und Radfahrer entlang der Baustelle in der Rathausgasse und der behindertengerechte Zugang zum Rathaus über den Burgplatz sind bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit möglich. Die Zufahrt zu den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Ebnergasse ist – von Osten Richtung Westen – ebenfalls bis auf kurze Unterbrechungen gewährleistet. Hierzu wird das auf Höhe der Siebenbürgergasse bestehende Einfahrtsverbot aufgehoben. Anrainer und Verkehrsteilnehmer werden seitens des ausführenden Unternehmens rechtzeitig über Einschränkungen informiert. Bei den Bauarbeiten wird besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von unzumutbarem Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen gelegt.