Klingende Feiertage: Mit Mozarts großer Credomesse in C-Dur wurde die Ostermesse in der Stadtpfarrkirche gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Hofer, Karl Brunner, Johannes Mucher, Eva-Maria Egarter, Peter Elwitschger, Gabriele Koller, Ernst Windbichler, © Pleschberger

Alle heiligen Zeiten und für Gottes Lohn verschönert der Projekt-Chor und das Orchester der Stadtpfarrkirche Spittal die Festgottesdienste zu Weihnachten und am Ostersonntag. Stefan Hofer probt und leitet die Aufführungen mit viel Herz und Engagement, Karl Brunner ist für die Infrastruktur und das Organisatorische für die rund 100 Aufführenden zuständig. Stadtpfarrer Dechant Ernst Windbichler freut sich, wenn an diesen Tagen das Gotteshaus zum Bersten voll ist und zur Freude der 600 Gottesdienstbesucher große Messwerke erklingen. Diesmal war es Mozarts große Credomesse in C-Dur, bei der zusätzlich die vier Solisten Eva-Maria Egarter, Gabriele Koller, Johannes Mucher und Peter Elwitschger sowie Klaus Waltritsch an der Orgel Chor und Orchester unterstützten.