Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Knapp ein Monat lang sind die 20 Österreicher, Tschechen, Italiener und Estländer unterwegs von Mailand bis nach Prag © KK/Erlend Arras

Es ist eine fast einmonatige Radtour mit einem Zweck: Sich gegenseitig Kennenlernen! Derzeit sind 20 Studenten im Alter von 18 bis 30 Jahren von Mailand bis Prag unterwegs. Sie sind Starter beim EU-Projekt „Roof - Routes of our Future“, bei dem 14 Länder mit jeweils fünf Teilnehmern vertreten sind.

Aus verschiedenen Richtungen kommend peilen alle die tschechische Hauptstadt als Ziel an. Dort werden sie am 9. Mai zusammentreffen und bis dahin insgesamt 8000 Kilometer zurückgelegt haben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.