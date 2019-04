So wird das Wetter heute in Oberkärnten: kaum mehr Regen, leichte Erwärmung.

Blick auf Millstatt: Die Temperaturen steigen wieder an, der Regen wird weniger © Andrea Steiner

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines umfangreichen Tiefs über dem Atlantik und über Westeuropa. Damit drängen aus Süden weiterhin einige dichtere Wolkenfelder zu uns. Zwar klingt anfänglicher Regen ab und im Verlauf des Tages brechen die Wolken vorübergehend vermehrt auf, später am Tag sind aber nochmals ein paar Regenschauer einzuplanen. Die Temperaturen steigen wieder an. Auch in der Fragant gibt es wieder Höchstwerte über zehn Grad. "Mit dem auffrischenden Südwind mischt sich im Gebirge eventuell sogar sogenannte Sahara Luft dazu", prophezeit Wetterexperte Werner Troger.