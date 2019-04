Die Einbruchsserie in Kärnten geht weiter: In der Nacht auf Dienstag wurde in einen Supermarkt am Millstätter See eingebrochen. In Oberkärnten wurden außerdem 14 Zeitungskassen aufgebrochen.

Einbruchserie in Kärnten: In Seeboden am Millstätter See brachen Unbekannte in einen Supermarkt ein (Symbolfoto) © APA/Osinger

Rund um die Osterfeiertage beschäftigte eine Einbruchsserie die Kärntner Polizei. Nachdem in Villach-St. Agathen und Perau mehrere Lkw-Einbrüche bemerkt worden waren, meldete man am Dienstag auch aus Seeboden einen Einbruch. In der Nacht auf Dienstag waren bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Gemeinde am Millstätter See eingebrochen. Im Inneren brachen sie die Türe zum Büro auf und durchwühlten Schubladen. Außerdem nahmen sie einen Hubwagen in Betrieb und stahlen damit einen Standtresor.