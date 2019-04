Facebook

Drammatische Rettungsaktion © FF Kirchbach/Dollinger

Dramatische Tierrettung in der Gemeinde Kirchbach im Gailtal. Am Ostersamstag-Nachmittag rückten Einsatzkräfte der FF Kirchbach aus, um eine leicht verletzte sechsjährige Stute aus einem Graben in unwegsamem Gelände zu bergen. Kommandant Engelbert Wastl: "Der Einsatz war nicht einfach. Wir haben rund eine Stunde gebraucht, um das Tier aus einem Bachbett herauszuführen". Unter anderem musste ein Weg gegraben werden, um die Stute auf sicheren Untergrund bringen zu können.