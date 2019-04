Facebook

Nach der Heiligen Messe um 16 Uhr in Sachsenburg werden die Gratulanten zu einer Agape in den Pfarrhof geladen © APA/BARBARA GINDL

Am 23. April feiert Jakub Jerzy Radziwonski, Provisor von Möllbrücke, Mühldorf und Sachsenburg, seinen 50. Geburtstag. Dieses persönliche Jubiläum wird in besonderer Weise auch beim Gottesdienst am Ostermontag um 16 Uhr in der Pfarrkirche Sachsenburg gefeiert. Nach der Heiligen Messe lädt die Pfarre zur Agape in den Pfarrhof ein.

