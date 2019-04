Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Osterhase kann im Sonnenschein die bunten Eier verstecken © Weichselbraun

Neuerlich ist es zumeist sonnig und am Nachmittag warm, 18 bis 23 Grad. Es ändert sich vorerst noch wenig beim Wetter und deshalb bestimmt auch am Ostersonntag ein Hochdruckgebiet den Wetterablauf in unserem Land. Somit scheint tagsüber zumeist die Sonne und bis zur Mittagszeit gibt es oft sogar wolkenlosen Himmel. In der Folge könnten sich dann über den Bergen ein paar Quellwolken ausbilden, die aber kaum Regenschauer verursachen sollten. "Dazu ist es auch wieder angenehm warm und die Temperaturen steigen in den Niederungen zumeist über 20 Grad", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. So sind zum Beispiel in Greifenburg Werte bis nahe 23 Grad möglich. Auch auf den Bergen ist es warm und die Sonne scheint zumeist länger. Wir, von meteo experts, wünschen Ihnen ein schönes, besinnliches Osterfest.