Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsam den Führerschein für neuen Traktor geschafft: Karin, Theresa und Hans Patterer © Viertler

"Für unseren neuen Traktor, welcher die 3,5-Tonnen-Gewichtsbeschränkung überschreitet, reicht der B-Führerschein nicht aus“, erklärt Hans Patterer aus Waidegg bei Kirchbach, der heuer 80 Jahre alt wird. Die Idee, gemeinsam den Traktorführerschein in der Fahrschule Brunner in Hermagor zu machen, kam von Enkelin Theresa. „Anfangs denkt man nicht viel nach. Doch schon nach der ersten Fahrstunde merkt man, dass Traktorfahren nicht so leicht ist“, sagt Mama Karin Patterer. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die Theorie wird am Computer abgefragt. Der Computertest war für Senior Hans Patterer kein Problem: „Es ist ja nichts anderes, wie die Fragestellungen bei Armin Assinger – mehrere Antwortmöglichkeiten, eine ist richtig.“ Herausfordernd war die praktische Prüfung. Rückwärts einparken, Slalomfahren, Anhänger ankuppeln und eine Stadtrundfahrt wird verlangt, alles mit beladenem Anhänger. Geübt wurde auf dem eigenen Feld in Waidegg. „Wir haben unser Feld ziemlich umgebaut“, lacht Theresa Patterer. Die Studentin trat mit vier Fahrstunden bei Fahrlehrer Hubert Feichter zur Prüfung an, Hans und Karin Patterer nach sechs. Der Lohn war die Übergabe des vorläufigen Führerscheines nach bestandener Prüfung. Tipps an Kandidaten, die ihre Prüfung noch vor sich haben: „Wichtig ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und natürlich nicht auf das Blinken vergessen.“