Für 28 junge Nepalesen ist das von Hermagorern ermöglichte „SchoWe“-Kinderheim in Khumjung Heimstätte © KK/SCHOITSCH

Einen bis zu fünftägigen Fußmarsch müssen Kinder in Nepal auf sich nehmen, um die nach Sir Edmund Hillary benannten Schule in Khumjung besuchen zu können. Dass in diesem 3780 Meter hoch gelegenen Dorf am Fuße des Ama Dablam (6814 Meter) ein zweites Kinderheim errichtet wurde, ist dem Engagement des Hermagorer Ehepaares Anna und Werner Schoitsch und vieler Spender zu verdanken. Im April 2018 wurde die Heimstätte, in der 28 Kinder während der elfmonatigen Schulzeit im Jahr untergebracht sind, eröffnet.

Anna und Werner Schoitsch auf einer ihrer vielen Trekkingtouren Foto © KK/SCHOITSCH

