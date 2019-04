Heinz Faßmann räumt mit Gerüchten zur dislozierten Klasse, die 2020 in Hermagor umgesetzt wird, auf.

Minister Heinz Faßmann entkräftet Kritik an der in Hermagor geplanten AHS-Unterstufe © APA/GEORG HOCHMUTH

Nach der Jahrzehnte langen Forderung nach einer AHS-Unterstufe, wird ab 2020/21 in Hermagor eine dislozierte Klasse eingerichtet. Wo diese untergebracht wird, steht noch nicht fest. „Mit der dislozierten Klasse wurde eine Lösung gefunden, die bei den meisten Betroffenen Zustimmung findet“, betont Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP). Er stellt klar, dass sich Schüler einer dislozierten Klasse nicht wegen jeder Bestätigung an das Sekretariat der Stammschule in Villach wenden müssen. Administrativ verantwortlich für die Klasse ist der Klassenvorstand. Für die Elternsprechtage wird sich eine Lösung finden. Die Lehrer werden nicht täglich zwischen Villach und Hermagor pendeln, denn ein Großteil soll laut Faßmann aus dem BORG Hermagor kommen.