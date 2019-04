Facebook

Die Schützen Walter Richtsfeld und Alexander Salentinig © Liebhart

Frischer Wind weht in den Reihen der Schützengilde Obervellach, die seit dem Vorjahr von Alexander Salentinig aus Flattach als Oberschützenmeister geführt wird. Tatkräftig unterstützt wird er von den beiden Schützenmeistern Walter Richtsfeld und Arnold Knötig aus Obervellach sowie einer neu gewählten Vorstandsriege. Die Schießstätte der Schützengilde Obervellach, die im Jahr 1973 in der Obervellacher Schattseite errichtet wurde, erfreut sich stark steigender Frequenz durch Jäger und Sportschützen. Bereits 16 Hegeringe führen hier ihr alljährliches Pflichtschießen vor dem Beginn der Jagdsaison durch. Ein Büchsenmacher steht den Jägern mit Rat und Tat zur Seite. Die Installierung zweier Pistolenstände vor fünf Jahren zieht nicht nur zahlreiche Pistolenschützen an, auch die Polizei absolviert hier ihr Schießtraining. „Schießen erzeugt Lärm und da wir uns mitten im Freizeitzentrum befinden und auch Nachbarhäuser haben, wurde in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in Lärmschutzmaßnahmen investiert. Nun wollen wir unsere Schießstätte zukunftsweisend adaptieren“, erklärt Oberschützenmeister Salentinig.