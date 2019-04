Facebook

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von 16. auf 17. April in einen landwirtschaftlichen Baumarkt in Radenthein ein, schnitten im Büro mit einer Flex einen Tresor auf und stahlen das Wechselgeld für die Kassen. Mitgenommen haben die Täter aus den Verkaufsräumlichkeiten auch sechs Motorsägen, Rasenmähroboter, Schuhe, Bekleidung und diverses Kleinwerkzeug. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.