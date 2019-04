Facebook

Westlich angrenzend an das Steinfelder Gewerbegebiet wird das Theurl-Werk errichtet © ARCHIV THEURL

Der Spatenstich für das Werk, das die Osttiroler Firma Theurl in Steinfeld bauen wird, rückt näher. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden der integrierte Flächenwidmungs- und der Bebauungsplan einstimmig beschlossen. Am 8. Mai wird die Bezirkshaupmannschaft Spittal die Bau- und Gewerberechtsverhandlung vor Ort abwickeln. Anfang Dezember des Vorjahres gaben die Verantwortlichen der Firma Theurl bekannt, westlich des bestehenden Gewerbegebietes in Steinfeld, auf sieben Hektar Grundfläche ein holzverarbeitendes Werk errichten zu wollen.

