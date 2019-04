Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Land räumt mit Gerüchten auf, wonach in Kärnten Masern-Partys veranstaltet werden © Romolo Tavani

Die Zahl der an Masern erkrankten Kärntner ist gestern auf acht angestiegen, nachdem sich der Verdachtsfall des zehnjährigen KAC-Nachwuchsspielers bestätigt hat. Bei vier weiteren Verdachtsfällen stehen die Befunde der labortechnischen Untersuchungen nach wie vor aus. Die Landessanitätsdirektion appellierte gestern erneut an die Bevölkerung in den Bezirken, das kostenlose Impfangebot an den Gesundheitsämtern zu nutzen.