Schwerer Forstunfall beim Aufarbeiten von Windwurf. Ein 50-jähriger Landwirt wurde vom Stamm eines gefällten Fichtenbaumes am Unterschenkel getroffen und schwer verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus Lienz geflogen.

Beim Ablängen kam es zu dem Unfall (Symbolbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Montag gegen 9.30 Uhr war ein 50-jähriger Landwirt im Laaser Wald in der Gemeinde Kötschach-Mauthen mit der Aufarbeitung von Windwurf nach dem Sturmtief "Vaia" beschäftigt. Beim Ablängen eines gefällten Fichtenbaumes setzte der Mann mit der Motorsäge den Trennschnitt. Der rund 50 Zentimeter verspannte Stamm schnellte zurück und traf den Landwirt am Unterschenkel.