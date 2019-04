Facebook

Tanja Weiss, Obmann Roland Palle, Johann Trupp, er ist seit 60 Jahren aktives Mitglied bei der Stadtkapelle, Laura Vecsei, Kapellmeister Matej Dzido und Moderator Franz Pusavec © RIE-PRESS

Das Frühjahrskonzert der Spittaler Stadtkapelle in der voll besetzten Aula der Fachhochschule ist nicht nur jedes Jahr ein Feuerwerk der Blasmusik, sondern auch ein Familienfest des im Kulturleben der Stadt fest verankerten Klangkörpers. Von Franz Pusavec humorvoll moderiert, spannte sich der Bogen des Programms unter Kapellmeister Matej Dzido von Mozarts Ave verum, über den Albanian Dance, den Astronautenmarsch bis hin zum Hit New York, New York mit Paul Aschenwald als Solisten.