Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für den Verunfallten kam jede Hilfe zu spät © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 44-jähriger Mann aus der Gemeinde Dellach/Drau ist am Samstagabend bei einem Unfall in Glatschach in Kärnten (Bezirk Spittal/Drau) tödlich verunglückt. Der Pkw-Lenker kam aus bisher unbekannter Ursache von der Gemeindestraße ab und der Pkw überschlug sich mehrfach talwärts über eine steil abfallende Wiese. Der Mann wurde dabei aus dem Auto geschleudert, ehe der Pkw rund 300 Meter entfernt an einem Holzzaun zu stehen kam.