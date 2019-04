Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brasilianische Kunst im Spittaler Stadtpark © Camilla Kleinsasser

Sprayer waren diese Woche bei der WC-Anlage im Spittaler Stadtpark aktiv: Wurden die Wand und Absperrboxen vor Kurzem noch beschmiert, handelt es sich diesmal aber um den brasilianischen Künstler Lucas Azevedo, der dort „eine indigene Frau, einen bunten Papagei und Pflanzen aus dem Regenwald als Kontrast zum Stadtpark gestaltet“, wie der 25-Jährige, der zum ersten Mal in Europa ist, erzählt. In Brasilien arbeitet Azevedo großteils in der Region Natal. Unterstützt wird er in Spittal von Fabio Di Ojuara und Daniel Torres.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.