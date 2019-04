Der Rundwanderweg ermöglicht ab Juni das Eintauchen in Österreichs zweitgrößten Schilfgürtel entlang des See-Ufers.

Mit einem Lokalaugenschein erfolgte der offizielle Startschuss für die Umsetzung des Slow Trails © KK/Gemeinde

Im Zuge eines Lokalaugenscheins erfolgte der offizielle Startschuss für die Umsetzung des Slow Trails am Pressegger See. Der Rundwanderweg über 5,8 Kilometer entlang des See-Ufers soll ab Juni 2019 Gästen und Einheimischen ein entspanntes Eintauchen in Österreichs zweitgrößten Schilfgürtel ermöglichen.