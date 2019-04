Facebook

Ein öffentliches Strandbad weniger: Das Meixner-Bad in Seeboden wird heuer nicht mehr öffnen © RIE-PRESS

Das Strandbad der Familie Meixner im Osten der Marktgemeinde Seeboden ist eines der ältesten öffentlichen Bäder am Millstätter See. Seit über 100 Jahren herrscht hier Badebetrieb, Eigentümer Siegfried Meixner junior führt den Tourismusbetrieb in fünfter Generation. Normalerweise würde das Strandbad Mitte Mai öffnen, heuer wird das aber nicht mehr so sein.

