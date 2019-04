Facebook

Wilhelm Unterdorfer: „Wo es einen Weg hinein gibt, gibt es auch einen Weg heraus" © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Einen Kuh-Kadaver aus 24 Metern Tiefe zu bergen, zählt ebenso zum Aufgabenbereich wie die Hilfestellung bei verunglückten Höhlenforschern im In- und Ausland. Wilhelm Unterdorfer (52) aus Lendorf fasziniert die Unterwelt seit Anfang der 1990er Jahre. Damals arbeitete der Tiefbautechniker in Villach und kam so über einen Freund mit dem Verein für Höhlenkunde und Höhlenrettung in Kontakt.

