Auch eine Goldkette wurde gestohlen (Symbolbild). © M. Schuppich - stock.adobe.com

Am Donnerstagvormittag stahl eine 17-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Hermagor im Beisein eines 24-jährigen Komplizen aus Villach in einem Juweliergeschäft in Villach eine Goldkette im Verkaufswert von mehr als 2000 Euro. Anschließend flüchteten die Beiden mit einem Fahrrad, konnten jedoch im Zuge einer Fahndung kurze Zeit später an verschiedenen Orten angehalten werden.