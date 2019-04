Facebook

Das heutige Wetter lässt sportliche Aktivitäten durchaus zu © dpa/dpaweb

Die Wolkendecke bricht auf, kühl. Zwischen einem Skandinavien-Hoch und tiefem Luftdruck über dem Mittelmeerraum liegen wir in einer Nordostströmung. Trotz Restbewölkung sind jederzeit sonnige Auflockerungen möglich. "Mit der nun stabiler geschichteten Luftmasse bleibt es auch weitgehend niederschlagsfrei", macht Meteorologe Werner Troger Lust auf Aktivitäten im Freien. Die Luft fühlt sich eigentlich ziemlich frisch an und in den nördlichen Tälern, zum Beispiel im Möll-, Lieser- und Maltatal, weht außerdem Tauernwind.