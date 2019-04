Statt dem wöchentlichen Markt am Montag (Sommerabend am See) gibt es von Juni bis September jeweils einen dreitägigen Alpen-Adria-Kulinarik-Markt pro Monat.

Der beleuchtete Sprungturm war stets im Blick der Gäste der Sommerabende am See © RIE-PRESS

Die Sommerabende am See haben sich an der Seepromenade in Millstatt seit 2015 zu einem Treffpunkt für Gäste und Einheimische entwickelt. Von Mitte Juni bis Mitte September gab es dort montags einen Markt mit Bewirtung, Ständen und Live-Musik. Diesen Sommer soll es diese Abende nicht mehr geben, weil der Tourismusverband (TVB) Millstatt in Sachen Gästeunterhaltung neue Wege gehen wird. „Die Gastronomie im Ortszentrum hat sich voriges Jahr sehr zum Positiven verändert, daher braucht es die Zusatzveranstaltung am Montagabend nicht mehr. Wir animieren Lokale und Restaurants dazu, den Gästen abends Live-Musik zu bieten und unterstützen dies seitens des TVB auch finanziell“, sagt Alexander Thoma, stellvertretender Obmann des TVB.

