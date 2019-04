Franz Josef Lax ist im 104. Lebensjahr verstorben. Der Träger des Ehrenzeichens in Silber der Marktgemeinde Seeboden, wird am 16. April zur letzten Ruhe gebettet.

Im gesegneten Alter von 103 Jahren ist Franz Josef Lax am 9. April friedlich eingeschlafen. 28 Jahre lang war Lax Vertragsbediensteter der Gemeinde Seeboden, 21 Jahre davon als Oberrechnungsrat. Der Träger des Ehrenzeichens in Silber der Marktgemeinde Seeboden engagierte sich von 1949 bis 1983 auch als Schriftführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Tangern. Um Lax trauern Ehefrau Anna Maria und fünf Kinder. Sie nehmen am 16. April um 11 Uhr bei der Trauerfeier auf dem Stadtfriedhof Spittal von ihrem Ehemann und Vater Abschied.