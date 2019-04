Facebook

Die Eventagentur-Betreiber Joschi Pecharz und Harald Wieser sind stets auf der Suche nach neuen Abenteuern © KK/FACEBOOK JOSCHIHARALS

Joschi & Harald gegen Joko & Klaas. Diesen freundschaftlichen Kampf gegen Deutschland wollen sich die Oberkärntner Joschi Peharz und Harald Wieser in der Pro 7-Show liefern. Hinter „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ stehen die Moderatoren Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Sie suchen nun Herausforderer, die sich schriftlich bewerben sollten. Wieser und Peharz, die eine Eventagentur betreiben, und für jeden Spaß zu haben sind, bewerben sich mit einer Videobotschaft, in der sie ihre „Lieblingsnachbarn“ auf dem Kieker haben.

Das deutsche Comedy-Duo Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Foto © (c) APA/EPA/HENNING KAISER (HENNING KAISER)

