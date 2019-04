Facebook

Es bleibt trüb und kühl. © Markus Traussnig

Das Azorenhoch hat seinen gewohnten Platz auf dem Atlantik verlassen und liegt nun über Skandinavien. An seinem Südostrand bildet sich eine großräumige Ost- bis Nordostströmung aus, mit der sich schrittweise kühlere Festlandsluft über Mitteleuropa ausbreitet. "Bei uns bleibt am Südrand dieses Hochs vorerst alles beim Alten", sagt der Wetterexperte Werner Troger. Auch am Donnerstag ändert sich nicht allzu viel an der Großwetterlage. Grundsätzlich muss man sich auf eher trübes Wetter einstellen, bei dem sich örtlich weiterhin etwas Regen ins Wettergeschehen mischen kann. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1500 Meter herab. In den nördlichen Tälern macht sich langsam auffrischender Tauernwind bemerkbar (z. B. Oberes Mölltal).