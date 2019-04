Facebook

Am Samstag findet in Pusarnitz der Palmmarkt statt. © Juergen Fuchs

„Den Palmmarkt in Pusarnitz gibt es seit 500 Jahren. Früher mit großem Viehmarkt, für den die Leute von weither kamen“, weiß Horst Pirkebner. Zuletzt schrumpfte der Markt bis auf wenige Stände. Das soll sich wieder ändern: Pirkebner und Gleichgesinnte haben sich spontan zusammengetan und wollen den Markt am Samstag, 13. April, 10 Uhr am Kirchplatz Pusarnitz wieder beleben: „Es gibt Stände mit österlichen Produkten, Handwerk aus der Umgebung, eine Marktsuppe und Ausschank sowie eine Osterkorbverlosung.“ Wenn das gut funktioniert, soll der Markt künftig ausgebaut werden.