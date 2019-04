In Oberkärnten werden noch in diesem Jahr zehn Brücken und Unterführungen erneuert. Das Land investiert 1,7 Millionen Euro.

Die ÖBB Unterführung bei Rothenthurn bekommt unter anderem neue Fahrbahnübergänge © Rie-Press

In Kärnten weisen 66 Brücken so schwere Schäden auf, dass sie nicht mehr voll gebrauchstauglich sind. Das ergab eine Überprüfung von 1750 Brücken seitens des Landes Kärnten. Mehr als 500 Brücken sind zwischen 50 und 80 Jahre alt. „Aus Sicherheitsgründen müssen wir in den nächsten Jahren vermehrt auf Brücken-Neubauten und Generalsanierungen vorbereitet sein“, sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), zuständig für den Brückenbau.

