Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jäger wollen Wildbestand besser regulieren © Markus Traussnig

Im Zeichen von Neuwahlen stand der Bezirksjägertag in der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof: Einstimmig in seiner Funktion bestätigt wurde Bezirksjägermeister Franz Kohlmayer. Neu ist sein Stellvertreter Thomas Fleissner (44) aus Kleblach-Lind, der Gerhard Müller nachfolgt. Der Vollerwerbsbauer ist jagdlich versiert, Hegeringleiter-Stellvertreter in Lind und Talschaftsreferent in Spittal. „Ich freue mich über das Vertrauen und werde mich um die vielfältigen Belange mit ganzer Kraft kümmern“, sagte der zweifache Vater. Neben der Spitze wurde der Bezirksausschuss samt Stellvertretern sowie 52 Delegierten und Ersatzdelegierten zum Kärntner Landesjägertag. alle einstimmig, gewählt. Als Wahlleiter fungierte der stellvertretende Landesjägermeister Walter Brunner.