Rennweg Hanf als Medizin

Cannabis oder Hanf hat auch viele Wirkstoffe, die medizinisch von Bedeutung sind. © Jürgen Fuchs

Die medizinische Anwendung von einzelnen Wirkstoffen der Hanfpflanze (Cannabis) hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verbreitet. Viele verschiedene - auch kontroversielle - Meinungen und Ansichten sind in der Bevölkerung dazu verbreitet. Der Ausschuss für Kultur und Sicherheit in der Marktgemeinde Rennweg unter Vizebürgermeister Hans Ramsbacher lud daher Apotheker Dominik Schantl aus Spittal/Drau zu einem Vortragsabend ein.