Petra und Valentin Isopp geben laufend Kurse in der Spittaler Tennishalle © KK/Johann Stuhlpfarrer

Tanzen ist momentan in Sachen Bewegung hoch im Kurs. In Spittal bieten Petra und Valentin Isopp bieten in Spittal seit vielen Jahren Kurse in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen, Disco-Fox und Ausgefalleneres: „Gerade ist Boogie Swing angesagt. Wir machen aber auch Tango Argentino, Salsa und mehr.“ In all den Jahren haben sie die Erfahrung gemacht, dass „Tanzen oft auch therapeutische Wirkung hat“. Auch Gruppen, die etwas Bestimmtes lernen wollen, sind willkommen: www.valentin-isopp.at