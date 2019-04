Ungewöhnlicher Löscheinsatz für die Feuerwehren in Pusarnitz. Dienstagnachmittag fing auf einem Parkplatz in Pusarnitz, Gemeinde Lurnfeld, plötzlich der abgestellte Pkw einer 35-jährigen Frau aus Penk Feuer.

Die Feuerwehr konnte den Autobrand löschen © MAK - Fotolia

Hoher Sachschaden, keine Verletzten. Das ist die Bilanz eines Fahrzeugbrandes auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Pusarnitz. Nachdem eine 35-jährige Frau aus Penk am Dienstag gegen 13.40 Uhr an ihrem Pkw während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen hatte, stellte sie den Wagen auf einem Parkplatz ab und ging zu Fuß weiter.