Hansjörg Moser in seinem Geschäft. An der Decke verläuft eine Wasserrinne. © Claudia Lux

Seine Bilderrahmenboutique musste Hansjörg Moser in Hermagor schon öfters wegen Wassereinbrüchen schließen. Seit Februar ist sein Geschäft an der Gösseringlände endgültig zu. Seit vier Jahren ärgert Moser sich über das Wasser, das in sein Geschäftslokal dringt. Die Schuld sieht er bei Baufehlern am Geschäftsgebäude, in dem auch ein Supermarkt, mehrere Ordinationen, Büros, die Polizei und Eigentumswohnungen untergebracht sind.

