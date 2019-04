Das Wetter in Oberkärnten

Es regnet und regnet. © Fuchs Jürgen

Tiefdruckeinfluss und sehr feuchte Luftmassen bestimmen unser Wetter. Es kündigt sich ein durchwegs stark bewölkter Wetterverlauf mit ständigem Regen an. Regenpausen zwischendurch sind zwar möglich, wann genau das der Fall sein wird, lässt sich allerdings kaum vorhersagen. "Im Freien verpasst man wohl ähnlich wie am Montag nur wenig", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1700 und 2000 Meter Seehöhe. In Raum Obervellach hat es maximal rund 10 Grad.