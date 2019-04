Am Katschberg schulte Snowboard-Ass Sigi Grabner mit seinem Team aus Olympiasiegern und Weltcup-Startern internationale Kursteilnehmer.

Sigi Grabner und sein Pro Team mit Hoteliersfamilie Hinteregger und Roland Pernkopf (Obmann der Tourismusregion Katschberg) © KK/Hotel Hinteregger/ROLAND HOLITZKY

In seiner aktiven Zeit war Sigi Grabner einer der besten und erfolgreichsten Snowboarderprofis. Er wurde Welt- und Europameister im Parallel-Riesenslalom und zählt auch heute noch zu den großen Vorbildern der Snowboardszene. Für 33 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, England, Holland, Polen, Kanada, Tschechien, Schweiz, USA und Neuseeland ging dieser Tage am Katschberg ein Traum in Erfüllung.