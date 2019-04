Das Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dichte Wolken ziehen über das Land. © Weichselbraun

Bei schwachem Tiefdruckeinfluss bleibt die Luftmasse über unserem Raum recht feucht. Bei vorherrschend starker Bewölkung wird sich die Sonne daher nach wie vor schwer tun. Trotzdem können einzelne Auflockerungen am Vormittag und über Mittag nicht ausgeschlossen werden. Lokale Schauer mit Regen sollten vor allem am Nachmittag dabei sein. Insgesamt sind die Bedingungen etwas besser als am Vortag. Outdoor-Aktivitäten sind damit zwar nicht optimal, aber durchaus möglich. "Für längere Unternehmungen im Freien sollte man eben sicherheitshalber einen Regenschutz mitnehmen", empfiehlt der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Höchstwerte um 15 Grad etwa im Raum Gmünd.