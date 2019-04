Facebook

Melissa Naschenweng begeisterte die Zuschauer am ersten Abend © Salcher

Am Freitagabend, 5. April, brachten die Publikumslieblinge Bibi Booom, Hannah, die "Draufgänger" und der heimische Wirbelwind Melissa Naschenweng die "Alpenarena" auf der Tressdorfer Alm zum Brodeln. An die 1000 Fans jubelten, sangen mit und feierten ihre Idole beim zweitägigen Schlagerfestival "Schlagergipfel". Als Draufgabe gab es "tanzende" Pistenbullys und ein Feuerwerk. Am Samstagabend, 6. April, geht es hochkarätig weiter: Nino de Angelo, Marc Pircher, Marco Ventre & Band und die "Ladykryner" lassen es zwischen 18 und 22 Uhr wieder in der Alpenarena auf der Tressdorfer Alm krachen.