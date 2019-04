Facebook

Symbolfoto des Grafikers: So wird die Buchnixe aussehen © KK/Daborer

Bücher tauschen, bringen oder mitnehmen. Die „Buchnixe“ in Seeboden macht es möglich. Dort wird eine ausgediente Gondel mit Bänken, Tisch und Bücherregal zu einem Kleinod für Leseratten umfunktioniert. „Es gibt Büchertelefonzellen. Also warum nicht auch eine Büchergondel“, sagt Christiane de Piero, Referentin für Bildung und Frauen und Ideengeberin für dieses Gemeindeprojekt. Die offizielle Eröffnung der Seebodener Buchnixe geht am Freitag, 12. April, um 14 Uhr im Rahmen des Empfangs der Teilnehmer der Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi vor dem Kulturhaus über die Bühne. Dann nimmt die Büchergondel Fahrt auf und wird regelmäßig ihren Standort wechseln.

